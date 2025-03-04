الرئيس عون التقى الرئيس السوري أحمد الشرع (فيديو)

الرئيس جوزاف عون التقى الرئيس السوري أحمد الشرع pic.twitter.com/BOiMRKYrBI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 4, 2025
الرئيس جوزاف عون التقى الرئيس السوري أحمد الشرع pic.twitter.com/BOiMRKYrBI
رحّبت حركة حماس الثلاثاء باعتماد القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة خطة إعادة إعمار غزة، مؤيدة تشكيل لجنة لمتابعة ملف إعمار وإدارة القطاع.
إختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاته على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي وأعضاء الوفدين اللبناني والمصري.