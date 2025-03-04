الرئيس عون التقى الرئيس السوري أحمد الشرع (فيديو)

إختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاته على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي وأعضاء الوفدين اللبناني والمصري.