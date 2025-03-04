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عربي و دولي

القمة العربية تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

2025-03-04 | 14:27
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القمة العربية تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة
القمة العربية تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة اليوم ، اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتتضمن أبرز بنود الخطة المصرية كما وردت في مسودة البيان الختامي للقمة الاتي :

تعمل لجنة إدارية على إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تكون مستقلة وتتألف من شخصيات تكنوقراط، تمهيدا لتسلمها إدارة القطاع بالكامل بقرار فلسطيني.

تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في غزة، مع دراسة نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية والقطاع.

التوصل إلى هدنة متوسطة المدى تمهد لإجراءات بناء الثقة ووقف جميع الإجراءات الأحادية، مع التأكيد على حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.

إزالة الأنقاض في قطاع غزة وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية، ضمن خطة إعمار تستغرق 3 سنوات.

إجراء انتخابات فلسطينية خلال عام إذا توفرت الظروف المناسبة، مع التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

توحيد الموقف العربي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم ومنع أي خروقات لوقف إطلاق النار.

القمة العربية تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة

عربي و دولي

القاهرة

القمة العربية

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العربية: مسودة البيان الختامي للقمة العربية ترحب بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة بالقاهرة الشهر الحالي
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