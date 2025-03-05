"مؤامرة عالمية تُحاك ضد ترامب".. موسكو تُعلّق!

وسط التقارب الأخير الذي حصل بين موسكو وواشنطن، مع مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف من مؤامرة أوروبية.

وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "مؤامرة عالمية تُحاك ضد ترامب في أوروبا، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بل إلى أزمة داخل الناتو" وفق تعبيره.



كما اعتبر أن "خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر للتسوية في أوكرانيا غير قابلة للتنفيذ"، مضيفا أن "الهدنة التي يقترحانها هي بمثابة فترة راحة لنظام كييف"، في إشارة إلى تلميح فرنسي سابق لاحتمال وقف النار لمدة شهر بين الجانبين الروسي والأوكراني.