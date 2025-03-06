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عربي و دولي

حماس: تهديدات ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

2025-03-06 | 06:35
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حماس: تهديدات ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حماس: تهديدات ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

رأت حركة حماس الخميس أن التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما توعّد الرئيس الأميركي سكان القطاع الفلسطيني المحاصر بـ"الموت" ما لم يتم الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين فيه.

وأتى تهديد ترامب بعيد تأكيد الولايات المتّحدة أنّها أجرت، بالتشاور مع إسرائيل، اتصالات سرية مباشرة مع الحركة الفلسطينية تركزت على الرهائن الأميركيين في القطاع، وذلك في تغيير جذري عن سياسة طويلة الأمد للولايات المتحدة، قضت بعدم إجراء محادثات مباشرة مع مجموعات تصنّفها "إرهابية".

ووجّه ترامب إلى حماس "آخر تحذير" لكي تطلق الرهائن الأحياء والأموات، وتغادر قيادتها قطاع غزة المدمّر بفعل الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس عقب هجوم الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشل" "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح".

وأضاف "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".

وردّ المتحدث باسم حماس حازم قاسم الخميس بالتأكيد أن تهديدات ترامب "تشجع" إسرائيل على "عدم تنفيذ بنود" اتفاق الهدنة الذي بدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضح أن التهديدات "تعقد المسائل (المتعلقة) باتفاق وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده"، طالبا من الإدارة الأميركية "الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه الاتفاق" الذي أبرم بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

حماس: تهديدات ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

عربي و دولي

حركة حماس

دونالد ترامب

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