بعد الاشتباكات في سوريا.. الخارجية التركية تعلق!

وجاء في بيان الوزارة، الذي نُشر عبر منصة "إكس"، أن "تركيا ترفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على ضرورة عدم السماح لهذه الاستفزازات بأن تتحول إلى تهديد للسلام في سوريا والمنطقة".

وأضاف البيان أن "أنقرة تقف ضد أي أعمال تهدد حق السوريين في العيش بسلام وازدهار، مؤكدة أنها تواصل دعمها الثابت للشعب السوري وللحكومة السورية في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار".