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عربي و دولي

بعد الاشتباكات في سوريا.. الخارجية التركية تعلق!

2025-03-07 | 07:53
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بعد الاشتباكات في سوريا.. الخارجية التركية تعلق!
بعد الاشتباكات في سوريا.. الخارجية التركية تعلق!

أكدت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أن الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا تتزايد بشكل مكثف، مشيرة إلى أن التوتر في اللاذقية ومحيطها، واستهداف قوات الأمن، قد يقوض الجهود الهادفة إلى قيادة سوريا نحو مستقبل موحد ومستقر.

وجاء في بيان الوزارة، الذي نُشر عبر منصة "إكس"، أن "تركيا ترفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على ضرورة عدم السماح لهذه الاستفزازات بأن تتحول إلى تهديد للسلام في سوريا والمنطقة".

وأضاف البيان أن "أنقرة تقف ضد أي أعمال تهدد حق السوريين في العيش بسلام وازدهار، مؤكدة أنها تواصل دعمها الثابت للشعب السوري وللحكومة السورية في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار".

 

بعد الاشتباكات في سوريا.. الخارجية التركية تعلق!

عربي و دولي

تركيا

أنقرة

سوريا

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