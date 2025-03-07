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عربي و دولي

ترامب: أرسلت خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق نووي

2025-03-07 | 08:24
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ترامب: أرسلت خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق نووي
ترامب: أرسلت خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق نووي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أرسل خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق بين البلدين بشأن الأسلحة النووية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.

وأضاف: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.

كما كانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.

ونقل تقرير "بلومبرغ"، الذي تداولته وسائل إعلام رسمية روسية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك".

ترامب: أرسلت خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق نووي

عربي و دولي

دونالد ترامب

إيران

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