لحظة دخول قوات الأمن السوري إلى بلدة القرداحة (فيديو)

القوات الأمنية السورية تدخل بلدة القرداحة
مشاهد متداولة تُظهر لحظة دخول قوات الأمن السورية إلى بلدة القرداحة في إطار الحملة الأمنية ضد مسـلحين تابعين للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/RIXLU8BIe3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 7, 2025
القوات الأمنية السورية تدخل بلدة القرداحة
مشاهد متداولة تُظهر لحظة دخول قوات الأمن السورية إلى بلدة القرداحة في إطار الحملة الأمنية ضد مسـلحين تابعين للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/RIXLU8BIe3