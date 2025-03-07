لحظة دخول قوات الأمن السوري إلى بلدة القرداحة (فيديو)

مشاهد متداولة تُظهر لحظة دخول قوات الأمن السورية إلى بلدة القرداحة في إطار الحملة الأمنية ضد مسـلحين تابعين للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.