الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم أحد عناصر حزب الله بينما كان يعمل على إعادة بناء بنية تحتية في جنوب لبنان

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وحدة الطائرة المسيّرة "روخيف شامايم - (راكب السماء)"، والتي تم تفعيلها خلال الحرب، اغتالت نحو 700 شخص في قطاع غزة ولبنان، منهم أكثر من 40 عنصرًا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار.



