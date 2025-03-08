"راكب السماء" القاتل الإسرائيلي الصامت.. هكذا داهم حزب الله

وطائرة "راكب السماء" الاسرائيلية هادئة لا يكاد يُسمع لها صوت، مصنوعة في شركة إسرائيلية تدعى "إلبيت للنظم" "Elbit Systems".

تقدّر تكلفة الطائرة الواحدة بنحو خمسين ألف دولار ويبلغ طولها متراً ونصف المتر، وعرضها ثلاثة أمتار، ولها قدرة على التحليق بين ساعة ونصف وثلاث ساعات، لمدى قد يصل لأربعين كيلومترا.

ولا تحتاج “سكاي لارك 1” لمتطلبات تقنية ولوجستيكية كبيرة، إذ يمكن لطاقم من جنديين إطلاقها باليد، والتحكم فيها بواسطة نظام كمبيوتر محمول.

تستخدمها كتائب المشاة الإسرائيلية للمهام الاستخباراتية وجمع المعلومات، لديها قدرة هائلة على المسح الضوئي وتحديد الأهداف بدقة عالية

لديها القدرة على التحليق ليلاً ومزودة بكاميرات كهربائية بصرية، وكاميرات الليزر والأشعة تحت الحمراء.

فيها تقنيات إلكترونية وفيها كاميرا تبث صوراً عالية الدقة على مدار 24 ساعة لمراقبة ساحة المعركة وجغرافيتها وتتمتع بقدرة على رصد الأهداف خلال الليل.