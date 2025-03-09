حماس: لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.. وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة

والتقى وفد من الحركة مع الوسطاء المصريين في القاهرة امس لمناقشة مجريات الهدنة في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي.

وقالت حماس في بيان إن وفدها شدد على "ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط".

وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان مساء امس ان "المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وأضاف أن "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار" الذي بدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/يناير وانتهت مرحلته الأولى في الأول من آذار/مارس. لكنه شدد على "ضرورة إلزام الوسطاء لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق".

من جهتها أعلنت "إسرائيل" أنها سترسل وفدا الاثنين إلى قطر، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الوفد سيتوجه الى الدوحة "بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة" لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية من اتفاق وقف اطلاق النار .