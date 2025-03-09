زيلينسكي لن يعتذر لترامب!

رغم مضي أكثر من أسبوع على اللقاء العاصف الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمشاجرة الكلامية العنيفة التي اندلعت على مرأى وسائل الإعلام والعالم برمته، تمسك الأخير بموقفه رافضا الاعتذار.

فقد أكد زيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض، أنه "لن يعتذر من ترامب".



بدوره، أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أن "زيلينسكي لن يعتذر للرئيس الأميركي"، معتبراً أن "محادثتهما في البيت الأبيض كانت مفيدة.



كما أضاف في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية أن الرئيس الأوكراني "كان محقًا تمامًا من حيث الشكل والمضمون عندما حاول نقل فكرته الأساسية إلى الأميركيين، ومفادها أن الحرب لن تتوقف ما لم ترغم روسيا على تقديم التنازلات".