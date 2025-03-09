سكان من الساحل السوري يلجأون نحو قاعدة حميميم الروسية (فيديو)

رامي عبد الرحمن لـ الجديد: لم نوثق عمليات اغتصاب وسبي حتى اللحظة في الساحل السوري وكل ما وثقناه مجازر ارتكبت وحتى يوم امس قتل 1018 شخصاً بينهم 745 مدنياً من الطائفة العلوية