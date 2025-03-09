سكان من الساحل السوري يلجأون نحو قاعدة حميميم الروسية (فيديو)

مشاهد متداولة تظهر لجوء سكان من الساحل السوري نحو قاعدة حميميم الروسية عقب التطورات الأمنية الأخيرة pic.twitter.com/hJTa0GK98Q
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 9, 2025
مشاهد متداولة تظهر لجوء سكان من الساحل السوري نحو قاعدة حميميم الروسية عقب التطورات الأمنية الأخيرة pic.twitter.com/hJTa0GK98Q
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ان طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف في شأن أي استخدام محتمل للبرنامج النووي الإيراني عسكرياً.
كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أننا "نقدم سلسلة من الحوافز الضريبية، وأعتقد أن مشروع قانون الضرائب سيكون مهما جداً"، لافتاً إلى أننا "نشعر أن الولايات المتحدة عادت وتحظى بالاحترام مجدداً".