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عربي و دولي

ترامب يغازل الشعب الايراني: "رائع"!

2025-03-09 | 11:17
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ترامب يغازل الشعب الايراني: &quot;رائع&quot;!
ترامب يغازل الشعب الايراني: "رائع"!

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أننا "نقدم سلسلة من الحوافز الضريبية، وأعتقد أن مشروع قانون الضرائب سيكون مهما جداً"، لافتاً إلى أننا "نشعر أن الولايات المتحدة عادت وتحظى بالاحترام مجدداً".

وأوضح في حديث لـ"فوكس نيوز"، أن "الرسوم الجمركية قد ترتفع بمضي الوقت"، معتبراً أن "كل ما نفعله هو استعادة بعض أموالنا فقد تعرض بلدنا للنهب من كل دولة وكل شركة في العالم".

في سياق منفصل، أشار الى ان "الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ذكي وصعب المراس، ولا أعتقد أنه ممتن لنا على الأموال التي قدمنا لبلاده"، لافتا الى انني "أعتقد أن زيلنسكي سيعود لنوقع اتفاق المعادن". وأضاف، "لا أحد كان أكثر صرامة تجاه روسيا مني والرئيس الروسي فلايمير بوتين قال ذلك".

وأكد أنني "لا أسعى إلى إلحاق الضرر بإيران فالإيرانيون شعب رائع"، معتبراً ان "هناك طريقتان للتعامل مع إيران إحداهما عسكرية والأخرى عن طريق اتفاق وأنا أفضل الاتفاق". 

واوضح انني "أفضل التفاوض على اتفاق مع إيران ولست متأكدا من أن الجميع يتفقون معي".

وكشف اننا "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها".
 
 
 
ترامب يغازل الشعب الايراني: "رائع"!

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