في سوريا.. جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي!

التقى رئيس الأركان الاسرائيلي، إيال زامير، أمس مع قائد كتيبة 77، خلال جولته الميدانية في سوريا.

وأشاد رئيس الأركان بجهود قائد الكتيبة وموظفيه الذين عملوا منذ بداية الحرب على جميع جبهات القتال، بدءًا من المعارك في مستوطنات الحدود في 7 أكتوبر، مرورًا بالعمليات في غزة، وصولًا إلى جبهة سوريا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث أظهروا مستويات عالية من المهنية والعزيمة والشجاعة.



وأكد رئيس الأركان أن "أنشطة الوحدات القتالية في هذه الحرب ستُسجل في كتب تاريخ الجيش الإسرائيلي".