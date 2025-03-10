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عربي و دولي

"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)

2025-03-10 | 10:41
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&quot;باب مفتوح&quot; يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة في ولاية بنسلفانيا بعد ظهر يوم الأحد، وكانت تقل خمسة أشخاص، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وذكرت إدارة شرطة بلدية مانهايم لـ" ABC News" أن الطائرة الصغيرة سقطت بالقرب من قرية تقاعدية جنوب مطار لانكاستر.

وأفادت السلطات خلال إحاطة مساء الأحد أن الطائرة كانت قد أقلعت للتو من المطار قبل التحطم، وأضافوا أن الطائرة قد تكون انزلقـت نحو 100 قدم بعد أول تماس لها مع الأرض.

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات على الأرض. وتم نقل جميع الركاب الخمسة إلى مستشفى لانكاستر العام، حيث كانت فرق الطوارئ والإصابات الجراحية جاهزة لتقديم الرعاية، وفقًا للمتحدث باسم المستشفى.
 
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)

عربي و دولي

أميركا

تحطم طائرة

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بالفيديو - الإعلان عن انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري
11:09

بالفيديو - الإعلان عن انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن "العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد "انتهت"، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل".
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".
كما أشار المتحدث إلى "وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".

11:09

بالفيديو - الإعلان عن انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن "العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد "انتهت"، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل".
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".
كما أشار المتحدث إلى "وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".

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