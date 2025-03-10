"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة في ولاية بنسلفانيا بعد ظهر يوم الأحد، وكانت تقل خمسة أشخاص، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وذكرت إدارة شرطة بلدية مانهايم لـ" ABC News" أن الطائرة الصغيرة سقطت بالقرب من قرية تقاعدية جنوب مطار لانكاستر.



وأفادت السلطات خلال إحاطة مساء الأحد أن الطائرة كانت قد أقلعت للتو من المطار قبل التحطم، وأضافوا أن الطائرة قد تكون انزلقـت نحو 100 قدم بعد أول تماس لها مع الأرض.



وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات على الأرض. وتم نقل جميع الركاب الخمسة إلى مستشفى لانكاستر العام، حيث كانت فرق الطوارئ والإصابات الجراحية جاهزة لتقديم الرعاية، وفقًا للمتحدث باسم المستشفى.