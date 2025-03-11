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عربي و دولي

الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات

2025-03-11 | 04:39
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الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات
الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات


أسقطت روسيا ليل الاثنين - الثلاثاء 337 مسيرة أوكرانية أطلقت على عدد من مناطقها، بينها 91 فوق منطقة موسكو، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان لوزارة الدفاع.

وهو أضخم هجوم على الأراضي الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 واستهدف بشكل أساسي محيط موسكو ومنطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، حيث تم إسقاط 126 مسيرة، بحسب البيان.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قد أشار في منشور على «تلغرام»، إلى أنّ «هجوماً ضخماً» بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية ليل الاثنين - الثلاثاء قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال سوبيانين إنّ «الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تواصل التصدّي لهجوم ضخم بطائرات من دون طيار معادية تستهدف موسكو»، موضحاً أنّه تمّ حتى الآن اعتراض ما لا يقلّ عن 58 طائرة من دون طيار كانت متّجهة إلى العاصمة الروسية التي نادراً ما تمّ استهدافها بشكل مباشر منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران تعليق الرحلات الجوية في مطاري جوكوفو ودوموديدوفو لضمان سلامة الطيران في أعقاب التقارير عن الهجمات. كما نقلت «وكالة تاس» للأنباء عن السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني أدى إلى توقف شبكة القطارات في منطقة دوموديدوفو، وأسفر عن اندلاع حريق كبير في موقف للسيارات بالقرب من العاصمة الروسية.
الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات

عربي و دولي

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