الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ولي العهد السعودي يستقبل زيلينسكي

2025-03-11 | 05:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ولي العهد السعودي يستقبل زيلينسكي
ولي العهد السعودي يستقبل زيلينسكي


استقبل ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان مساء الاثنين الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي في الدّيوان الملكي بقصر السّلام في جدّة،

وعقد الجانبان جلسةَ مباحثاتٍ رسميّة عشية اجتماعات تستضيفها جدة اليوم الثلاثاء بشأن السلام في أوكرانيا وتسوية الخلافات الأخيرة بين واشنطن وكييف. وذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس" أنّ ولي العهد اكد حِرصَ السّعوديّة ودعمَها للمساعي والجهود الدّوليّة كافّة الرّامية لحلّ الأزمة الاوكرانية والوصول إلى السّلام".
 
وأشارت "واس" إلى أنّ "الرّئيس الأوكراني عبّر عن الشّكر والتّقدير للجهود الّتي تبذلها السّعوديّة، منوّهًا بدورها المحوري في منطقة الشّرق الأوسط والعالم".من جهته قال زيلينسكي إنه ناقش مع ولي العهد السعودي الخطوات والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وضمان سلام دائم وموثوق ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار محدود خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية.
 
فيما اكد الرئيس الاوكراني إنه لن يشارك في المحادثات، وإن الوفد الأوكراني سيضم مدير مكتبه ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولا عسكريا كبيراً وهذه المحادثات ستكون أولَ اجتماع رسمي منذ اللقاء الصاخب في البيت الأبيض بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولي العهد السعودي يستقبل زيلينسكي

عربي و دولي

اوكرانيا

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيان سعودي أوكراني: كييف تشكر الرياض على تقديم مساعدات إنسانية وتنموية لأوكرانيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات
04:39

الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات


أسقطت روسيا ليل الاثنين - الثلاثاء 337 مسيرة أوكرانية أطلقت على عدد من مناطقها، بينها 91 فوق منطقة موسكو، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان لوزارة الدفاع.

04:39

الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات


أسقطت روسيا ليل الاثنين - الثلاثاء 337 مسيرة أوكرانية أطلقت على عدد من مناطقها، بينها 91 فوق منطقة موسكو، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان لوزارة الدفاع.

تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب
01:37

تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب

ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يحاولون التخفيف من حدة التوترات التي استمرت أياما عدة وراء الكواليس بسبب المحادثات غير المسبوقة التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع حركة حماس.

01:37

تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامب

ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يحاولون التخفيف من حدة التوترات التي استمرت أياما عدة وراء الكواليس بسبب المحادثات غير المسبوقة التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع حركة حماس.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025