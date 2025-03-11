مكتب نتنياهو: اتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود

ولفت ديوان نتنياهو الى ان فرق العمل التي اتفق على تشكيلها بلقاء الناقورة ستبحث مسألة النقاط الـ5 التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي، كما ان فرق العمل التي اتفق على تشكيلها بلقاء الناقورة ستبحث النقاط الحدودية الخلافية والخط الأزرق، وستبحث مسألة الاسرى اللبنانيين في إسرائيل.