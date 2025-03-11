مكتب نتنياهو: اتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود
اشار ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى انه عقد اليوم لقاء في بلدة الناقورة بمشاركة ممثلين عن الجيش ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا، وذكر في بيان بانه تم الاتفاق في لقاء الناقورة على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ولفت ديوان نتنياهو الى ان فرق العمل التي اتفق على تشكيلها بلقاء الناقورة ستبحث مسألة النقاط الـ5 التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي، كما ان فرق العمل التي اتفق على تشكيلها بلقاء الناقورة ستبحث النقاط الحدودية الخلافية والخط الأزرق، وستبحث مسألة الاسرى اللبنانيين في إسرائيل.