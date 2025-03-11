"قبلنا بمقترح أميركا".. إليكم تصريح زيلينسكي

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أننا قبلنا مقترح أميركا بوقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوماً براً وبحراً وعلى طول خط المواجهة"، خلال الحرب مع روسيا.

ولفت، بعد الاجتماع الأميركي الأوكراني في السعودية، إلى أنّ "واشنطن تتفهم حججنا وتقبل مقترحاتنا وأود أن أشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المباحثات البناءة بين فريقينا".



وذكر أنّه "إذا وافقت روسيا على الهدنة ففي تلك اللحظة سيسود الهدوء فعليا"، موضحًا أنّ "استئناف المساعدات الأميركية لأوكرانيا كان عاملا مهما في التوصل لاتفاق"، مضيفًا "أوكرانيا مستعدة للسلام وعلى روسيا إعلان موقفها من إنهاء الحرب أو مواصلتها".