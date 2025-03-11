ترامب: سأدعو زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "إدارته ستجتمع مع روسيا اليوم أو غداً لعرض الاقتراح الأميركي للوقف الفوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وإنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً للبيت الأبيض"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن رقصة التانغو تحتاج لشخصين".