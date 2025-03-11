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عربي و دولي

ترامب: سأدعو زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض

2025-03-11 | 15:28
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ترامب: سأدعو زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض
ترامب: سأدعو زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "إدارته ستجتمع مع روسيا اليوم أو غداً لعرض الاقتراح الأميركي للوقف الفوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وإنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً للبيت الأبيض"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن رقصة التانغو تحتاج لشخصين".

وأكد ترامب أنه "يريد أن ينهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت"، معرباً عن "أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف النار".

وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في وقت سابق الثلاثاء، في بيان مشترك، أن "كييف وافقت على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم بعد الغزو الروسي"، وفقاً لوكالة «رويترز».
ترامب: سأدعو زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض

عربي و دولي

دونالد ترامب

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روسيا

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الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة
08:58

الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يستبعد فكرة إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، وإذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة كبيرة".

08:58

الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يستبعد فكرة إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، وإذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة كبيرة".

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