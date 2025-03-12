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عربي و دولي

"ترامب يطمح أن يكون رئيس وزراء إسرائيل".. هذا ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت!

2025-03-12 | 08:21
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&quot;ترامب يطمح أن يكون رئيس وزراء إسرائيل&quot;.. هذا ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت!
"ترامب يطمح أن يكون رئيس وزراء إسرائيل".. هذا ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت!

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، مقالاً تحليلياً، يفيد بأن "مثلت الأشهر الأولى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فترة هدوء وطمأنينة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ففي البيت الأبيض، يجلس الآن رئيس يفهم إسرائيل ومصالحها، وينسجم مع منطق الحكومة اليمينية، بل ويدفع بمبادرات تتجاوز حتى تصورات اليمين الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة، إنه "إلى جانب هذا التفاؤل، تكمن حقيقة مقلقة بالنسبة لنتنياهو، الذي وجد نفسه خاضعاً بشكل متزايد للمطالب الأميركية، بشكل يطرح تساؤلاً مهما للغاية: هل ترامب شريك أم مقرر في إسرائيل؟".

وأفادت الصحيفة، بأن "ترامب قد فرض من خلال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف خطوة كان نتنياهو قد قاومها لعدة أشهر، وهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
كذلك تضغط الولايات المتحدة الآن على إسرائيل للمضي قدما في المفاوضات بشأن حدودها مع لبنان، وهي خطوة عارضها نتنياهو عندما وقع سلفه يائير لابيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي وصفها نتنياهو سابقا بأنها "خيانة" وتعهد بإلغائها.
وعندما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع حزب الله، استسلم فعليا للرئيس السابق جو بايدن، والاستسلام يمتد إلى عهد ترامب، وعمليا، سيطبق نتنياهو اتفاقية لابيد حرفياً".

وبحسب "يديعوت إحرنوت"، "يجب الاعتراف بأن إسرائيل تخضع حاليا بشكل كامل للأجندة الأميركية، وأن ترامب لا يكتفي بكونه رئيسا للولايات المتحدة فحسب، بل يطمح أيضا إلى أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، وفي الوقت الحالي، ليس لدى نتنياهو بديل يذكر، وهذا ما يفسر صمت إسرائيل عندما كشف مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بوهلر، عن مفاوضاته المباشرة مع حماس".
 
 
 
 
"ترامب يطمح أن يكون رئيس وزراء إسرائيل".. هذا ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت!

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