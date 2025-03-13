بمشاركة مشجعي الكرة.. صدامات عنيفة في بوينوس آيرس (بالفيديو)

بمشاركة مشجعي الكرة.. صدامات عنيفة في بوينوس آيرس
سقط 20 جريحاً على الأقلّ، أحدهم إصابته خطرة، خلال صدامات عنيفة دارت في بوينوس آيرس بين الشرطة ومتظاهرين نزلوا إلى الشارع للدفاع عن حقوق المتقاعدين وانضمّ إليهم العديد من مشجّعي كرة القدم. pic.twitter.com/XaVzCi0xxX
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 13, 2025
بمشاركة مشجعي الكرة.. صدامات عنيفة في بوينوس آيرس
سقط 20 جريحاً على الأقلّ، أحدهم إصابته خطرة، خلال صدامات عنيفة دارت في بوينوس آيرس بين الشرطة ومتظاهرين نزلوا إلى الشارع للدفاع عن حقوق المتقاعدين وانضمّ إليهم العديد من مشجّعي كرة القدم. pic.twitter.com/XaVzCi0xxX
أصدر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بياناً حول الضربة التي استهدف فيها موقعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في دمشق.