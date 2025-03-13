بمشاركة مشجعي الكرة.. صدامات عنيفة في بوينوس آيرس (بالفيديو)

جنبلاط: ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً

جنبلاط: ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً