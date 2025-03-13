"لن نتنازل عن النقاط الخمس في الأراضي اللبنانية".. إليكم تصريح نتنياهو!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية".

وكشف نتنياهو، أنه "هاجمنا اليوم مقراً لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق"، لافتاً الى أن "من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه، فسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضاً".



وقال "قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة".



وتوجه إلى زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، بالقول "المسيرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان، فلا تلق علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل".