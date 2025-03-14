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عربي و دولي

بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!

2025-03-14 | 02:53
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بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!
بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!

اندلع حريق في طائرة بمطار دنفر بكولورادو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اشتعل محركها، ما دفع الركاب للوقوف على الجناح أثناء الإخلاء، ونُقل 12 شخصًا للمستشفى.

لمشاهدة الفيديو:

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بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!

عربي و دولي

مطار دنفر

الولايات المتحدة

طائرة

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