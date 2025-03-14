بالفيديو: كارثة في طائرة.. والركاب على الجَناح!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة من أن قضية الملف النووي الإيراني باتت أمام "مفترق حاسم" بينما تستضيف بكين محادثات ثلاثين مع دبلوماسيين من طهران وموسكو بهذا الصدد.
أشاد رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الخميس، بخطط وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل لأول مرة منذ 5 عقود رغم تصاعد التوتر عبر الحدود وشن إسرائيل غارة جوية على دمشق.
أكدت إيران، الخميس، أنها ما زالت تدرس ردّها على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويحث فيها على التفاوض ويحذّر طهران من عمل عسكري في حال رفضت ذلك.