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عربي و دولي

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حماس

2025-03-14 | 17:37
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حماس
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حماس
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حماس

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