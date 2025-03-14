القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حماس

اكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ان "المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل هم جزء أساسي من حاضره ومستقبله والعمود الفقري للوطن".
اعتمد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له بيانًا رئاسيًا صاغته الولايات المتحدة الأميركية وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، وذلك بعد مقتل أكثر من 1000 شخص في أعمال قتل بحق العلويين في الساحل السوري.
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا، ولم يكن يعلم ما يفعل لأنه لم يكن يوقع شخصيا على الوثائق".