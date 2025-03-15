فيديو.. البحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.
شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.لمشاهدة الفيديو: