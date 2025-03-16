"هرتسي هاليفي يشيد بخدعة حماس".. تسجيل مسرّب!

أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، بحركة حماس بسبب ما وصفه بقدرتها على ممارسة الخداع ضد إسرائيل خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وقال هاليفي في تسجيل صوتي نشر، إن "حركة حماس نجحت في خداع الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم الذي نفذته في 7 أكتوبر 2023".



وأضاف هاليفي في التسجيل، الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا خيار أمامي سوى الإشادة بحماس على الخداع الذي مارسته ضدنا."



وأوضح أن "الحركة استغلت الاضطرابات والمخاوف الإنسانية لإيهام الجيش الإسرائيلي والتخطيط للهجوم، مضيفاً: "لقد نجحوا في ذلك".



وقال هليفي: "في جميع التدريبات العسكرية التي أجريناها، وفي كل المناقشات التي عقدناها، لم نتخيل أن 5 بالمئة مما حدث في ذلك اليوم يمكن أن يحدث".