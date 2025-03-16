العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

أعلن العراق، ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون قبل دخولها للبلاد قادمة من سوريا، عبر تركيا.



وأفادت وزارة الداخلية العراقية، بـ"ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا".