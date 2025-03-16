الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

2025-03-16 | 09:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا
العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

أعلن العراق، ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون قبل دخولها للبلاد قادمة من سوريا، عبر تركيا.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، بـ"ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا".

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي إن "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية" في إقليم كردستان شمال البلاد أسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا، وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة".
العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

عربي و دولي

العراق

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يتعهد باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين
البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان نفذت السبت ضربات دقيقة فتاكة على أهداف حوثية في اليمن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو في "أزمة ثقة" مع رئيس الشاباك ويعتزم إقالته
14:06

نتنياهو في "أزمة ثقة" مع رئيس الشاباك ويعتزم إقالته

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أنه سيطلب من الحكومة إقالته.

14:06

نتنياهو في "أزمة ثقة" مع رئيس الشاباك ويعتزم إقالته

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أنه سيطلب من الحكومة إقالته.

"الضربات رسالة لإيران".. إليكم تصريح وزير الخارجية الأميركي!
11:55

"الضربات رسالة لإيران".. إليكم تصريح وزير الخارجية الأميركي!

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركية، على "أننا لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم"، وذلك تعليقًا على العمليات العسكرية التي نفذتها الحركة دعمًا لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.

11:55

"الضربات رسالة لإيران".. إليكم تصريح وزير الخارجية الأميركي!

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركية، على "أننا لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم"، وذلك تعليقًا على العمليات العسكرية التي نفذتها الحركة دعمًا لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025