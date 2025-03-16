"الضربات رسالة لإيران".. إليكم تصريح وزير الخارجية الأميركي!

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركية، على "أننا لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم"، وذلك تعليقًا على العمليات العسكرية التي نفذتها الحركة دعمًا لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أنّ "ضرباتنا تتعلق بقدرة الحوثيين على ضرب الملاحة العالمية ومهاجمة البحرية الأميركية"، وقال: "قضينا على مسؤولين حوثيين عن إطلاق الصواريخ ولا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية ضدهم".



وقال روبيو إنّ "هجمات الحوثيين وضع غير قابل للاستمرار"، مؤكدًا أنّ "الضربات كانت رسالة لإيران بأن تتوقف عن دعم الحوثيين"، معتبرًا أنّ "إيران ستكون مسؤولة عن مهاجمة الحوثيين للسفن إذا لم توقف دعمها لهم"، مضيفًا "ما كان الحوثيون ليتمكنوا من شن هجماتهم لولا دعم إيران لهم".



في سياق آخر، أكد أن "الاجتماعات مع روسيا بشأن أوكرانيا كانت واعدة وهناك بعض التحديات"، وقال: "الانتقال للتفاوض على حل أكثر ديمومة سيكون صعبا ويتطلب جهدا كبيرا وتنازلات من روسيا وأوكرانيا".

"الضربات رسالة لإيران".. إليكم تصريح وزير الخارجية الأميركي!