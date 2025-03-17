وزير الخزانة الأميركي: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي

قتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وأصيب آخرون في اشتباكات مع مسلحين من أبناء العشائر عند الحدود السورية-اللبنانية في ريف حمص الغربي، التي اندلعت مساء أمس الأحد 16 آذار، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 8، بينهم 3 تم تصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين على الأقل.



