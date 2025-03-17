حصيلة جديدة لاشتباكات الحدود اللبنانية السورية.. كم بلغت؟
قتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وأصيب آخرون في اشتباكات مع مسلحين من أبناء العشائر عند الحدود السورية-اللبنانية في ريف حمص الغربي، التي اندلعت مساء أمس الأحد 16 آذار، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 8، بينهم 3 تم تصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين على الأقل.
كما شهدت الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً من الجانب السوري على مواقع المسلحين في المنطقة الحدودية، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة للمشاركة في حملة أمنية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.