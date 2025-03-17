"سوريا".. مكان محتمل لإعادة توطين سكان من غزة!

نقلت قناة "CBC NEWS" عن مصادر أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل تواصلتا مع حكومتي السودان والصومال كأماكن محتملة لإعادة توطين سكان غزة".



كما أشارت إلى أن "إدارة ترامب وإسرائيل أبدتا أيضاً اهتماماً بسوريا كمكان محتمل لإعادة توطين سكان من غزة".



على صعيد متصل، نقلت القناة عن مصدر مطلع أن "الإدارة الأميركية حاولت التواصل مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة عبر طرف ثالث"، لافتة إلى أن "تصريحات ترامب شجعت إسرائيل على التواصل مع دول أخرى لاستكشاف فرص إعادة توطين الفلسطينيين".