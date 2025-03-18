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عربي و دولي

العدوان على غزة.. حماس تحمّل واشنطن المسؤولية!

2025-03-18 | 07:17
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العدوان على غزة.. حماس تحمّل واشنطن المسؤولية!
العدوان على غزة.. حماس تحمّل واشنطن المسؤولية!

حمّلت "حماس" اليوم واشنطن "المسؤولية الكاملة عن المجازر" في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وذلك بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الدولة العبرية أخطرتها بأنها ستشنّ غارات على القطاع.

ورأت الحركة في بيان، نقلته  وكالة  "فرانس  برس ": "أن إقرار الإدارة الأميركية بأنها أُبلغت مسبقاً بالعدوان الصهيوني، يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا"، معتبرة أن "واشنطن، بدعمها السياسي والعسكري غير المحدود للاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر وقتل النساء والأطفال في غزة".
 
 
 
العدوان على غزة.. حماس تحمّل واشنطن المسؤولية!

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