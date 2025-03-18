العدوان على غزة.. حماس تحمّل واشنطن المسؤولية!

حمّلت "حماس" اليوم واشنطن "المسؤولية الكاملة عن المجازر" في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وذلك بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الدولة العبرية أخطرتها بأنها ستشنّ غارات على القطاع.