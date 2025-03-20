رسالة من بوتين إلى الشرع.. ماذا في تفاصيلها؟

وأشار بيسكوف إلى أن الرسالة تضمنت تأكيد التزام روسيا بتعزيز التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التقليدية بين البلدين.

وحسب وكالة "ريا نوفوستي"، يأتي هذا الموقف الروسي في ظل تطورات ميدانية تشهدها الساحة السورية، حيث تواصل موسكو دعمها للحكومة السورية على عدة مستويات.