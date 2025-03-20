عاجل
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة جباع في إقليم التفاح
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة جباع في إقليم التفاح
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
10
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-03-19
بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!
2025-03-19
التوقيت الصيفي يبدأ من هذا التاريخ!
2025-03-19
قرار إيراني متعلق بـ الحجاب!
2025-03-19
الذهب يسجل أعلى رقم في تاريخه… كم بلغ؟
2025-03-18
إفطار رمضاني.. فوق الأنقاض ورغم الدمار (فيديو)
عربي و دولي
الكرملين: موسكو وواشنطن ستعقدان محادثات في السعودية الاثنين المقبل
2025-03-20 | 08:43
A-
A+
الكرملين: موسكو وواشنطن ستعقدان محادثات في السعودية الاثنين المقبل
مقالات ذات صلة
الكرملين: محادثات مرتقبة بين واشنطن وكييف
الكرملين يعلّق على محادثة بوتين وترامب المرتقبة!
معلومات الجديد: الرئيس عون سيتوجه إلى السعودية الأحد المقبل مع وفد وزاري يتقدمه وزير الخارجية ومن بعدها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الاثنين والقمة الرئاسية الطارئة الثلاثاء
الكرملين: موسكو وواشنطن ستعقدان محادثات في السعودية الاثنين المقبل
عربي و دولي
موسكو
وواشنطن
ستعقدان
محادثات
السعودية
الاثنين
المقبل
العودة الى الأعلى
غوتيريش: أجدد دعوتي لاحترام وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية
سانا: الرئيس الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وزيرة الخارجية الألمانية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي في دمشق
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:41
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي
13:41
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي
13:33
القناة 14 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من اليمن ومنظومات الدفاع الجوي تحاول اعتراضه
13:33
القناة 14 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من اليمن ومنظومات الدفاع الجوي تحاول اعتراضه
11:56
وزير الحرب الإسرائيلي: نرى أن الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس
11:56
وزير الحرب الإسرائيلي: نرى أن الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس
يحدث الآن
محليات
14:05
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة جباع في إقليم التفاح
عربي و دولي
13:41
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي
محليات
13:35
بالفيديو: علقوا بسبب العاصفة.. ومنشدات لوزير الأشغال
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-03-16
إطلاق نار على سيارة في أفيفيم.. والجيش الاسرائيلي يحقق!
2025-03-18
مذكرة إقفال رسمي في 25 آذار
2025-03-19
بيان بإسم العشائر: نحن خلف الجيش وتحت رايته (فيديو)
11:30
وزير الدولة بالخارجية القطرية: قطر تسعى دائما إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات
2025-03-18
"حماس اختارت الحرب".. بيان صادر عن البيت الأبيض
2025-03-17
جمال سليمان يرد على اتهامه بالانضمام لمنظمة علوية: رغبة شريرة في اثارة الفتنة
بالفيديو
بالفيديو
11:22
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
14:22
مقدمة النشرة المسائية 19-03-2025
2025-03-19
شاهدوا الاطفال في خان زمان يتنافسون برقص الدبكة والاهالي تحدوا العاصفة للحضور والربح
2025-03-19
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-18
مقدمة النشرة المسائية
2025-03-18
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:15
اللواء: الهدف هو القضاء نهائيا على حزب الله وسايكس بيكو جديد
محليات
04:15
اللواء: الهدف هو القضاء نهائيا على حزب الله وسايكس بيكو جديد
محليات
17:12
ويتكوف يرد على الشائعات: نثق بعون وسلام لبسط السيادة على كامل الاراضي اللبنانية
محليات
17:12
ويتكوف يرد على الشائعات: نثق بعون وسلام لبسط السيادة على كامل الاراضي اللبنانية
خاص الجديد
15:34
تفاوضوا وإلا.. إتصال أميركي بالرئاستين!
خاص الجديد
15:34
تفاوضوا وإلا.. إتصال أميركي بالرئاستين!
خاص الجديد
09:38
في حوش السيد علي.. سرقة وتخريب منازل لبنانيين (فيديو)
خاص الجديد
09:38
في حوش السيد علي.. سرقة وتخريب منازل لبنانيين (فيديو)
محليات
08:39
عاصفة جديدة تضرب لبنان.. التفاصيل مباشرة من مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت
محليات
08:39
عاصفة جديدة تضرب لبنان.. التفاصيل مباشرة من مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت
خاص الجديد
16:38
مراسلة الجديد بين المسلحين.. وتواكب عودة اهالي حوش السيد علي
خاص الجديد
16:38
مراسلة الجديد بين المسلحين.. وتواكب عودة اهالي حوش السيد علي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025