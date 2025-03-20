وزير الدولة بالخارجية القطرية: قطر تسعى دائما إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات

جنبلاط للجديد تعليقاً على سؤال إذا كان الشرع يشترط عليه اتخاذ موقف ضد حزب الله مقابل تحديد له موعد ثانٍ لزيارة سوريا: لا معلومات لدي حول هذه النظريات