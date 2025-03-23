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في الولايات المتحدة.. ألف إقامة ذهبية خلال 24 ساعة!

2025-03-23 | 01:36
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في الولايات المتحدة.. ألف إقامة ذهبية خلال 24 ساعة!
في الولايات المتحدة.. ألف إقامة ذهبية خلال 24 ساعة!

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لاتنيك أن واشنطن باعت خلال الـ24 ساعة الماضية ألف "بطاقة ذهبية" جديدة، والتي تمنح حق الإقامة الدائمة في البلاد، بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار، وفق "روسيا اليوم".

وقال لاتنيك في مقابلة مع بودكاست All-In: "بالمناسبة، بعنا أمس ألف بطاقة"، مشيرا إلى البرنامج الجديد الذي يسمح بالحصول على حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار. وأوضح الوزير أن البرنامج تم إطلاقه بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، ويسمح للأجانب بالحصول على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على الجنسية.

ويدفع حاملو "البطاقة الذهبية" الضرائب فقط عن الدخل المكتسب داخل الولايات المتحدة، بينما لا يخضع دخلهم العالمي للضرائب.

وأضاف لاتنيك: "إذا لم أكن أعيش في أميركا، كنت سأشتري ست بطاقات – لنفسي، وزوجتي، وأطفالي الأربعة. أريد أن أحصل على الحق في دخول أميركا في حالة الحرب أو أي كارثة أخرى. أريد أن أسمع في المطار: 'مرحبا بكم في المنزل، عائلة لاتنيك'".

وأشار الوزير إلى أنه "في حالة انتهاك القانون، يمكن إلغاء البطاقة، موضحا أن هناك 37 مليون شخص في العالم قادرين على شراء مثل هذه البطاقة. وقال إن إطلاق البرنامج سيوفر فرصا لجذب "أكثر الأشخاص إنتاجية" إلى الولايات المتحدة، والذين سيفتحون أعمالا ويخلقون فرص عمل هنا".
في الولايات المتحدة.. ألف إقامة ذهبية خلال 24 ساعة!

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