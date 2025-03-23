"ضابط التنسيق مع ماهر الأسد والحرس الثوري الإيراني".. بقبضة الأمن السوري!

ألقى الأمن العام السوري القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة، المقرب من ماهر الأسد، في محافظة دير الزور.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن اعتقال الحمادة جاء بعد تحقيقات مكثفة حول دوره في عمليات التنسيق الأمني والعسكري، وسط اتهامات له بتسهيل تحركات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وتعزيز وجودهم داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.



ويعد الحمادة أحد أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع النظام السابق، وكان له دور محوري في ملف التسويات والمصالحات التي أجرتها دمشق مع الفصائل المسلحة سابقاً، إلا أن تصاعد التوترات في دير الزور وتسارع التغييرات السياسية والعسكرية أدت إلى تحركات جديدة لمحاسبة الشخصيات الأمنية البارزة المرتبطة بالنظام السابق وحلفائه.