بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.. وصول 199 مهاجراً إلى فنزويلا

وقال الوزير "اليوم نستقبل 199 من مواطنينا. نحن مستعدون لاستقبال فنزويليين من أين أتوا".

وأظهرت مشاهد بثت مباشرة رجالا شبابا يرتدون لباسا رياضيا يترجلون من الطائرة التي حطت خارج العاصمة كراكاس. وكان بعضهم مبتسما ويصفق.

وأتت هذه الرحلة بعدما أعلنت فنزويلا السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لمعاودة رحلات إعادة المواطنين من الولايات المتحدة.

وكانت هذه الرحلات علقت الشهر الماضي عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا لم تحترم شروط الاتفاق لاستقبال المهاجرين المرحلين بسرعة، فردت كراكاس بالتوقف عن استقبال الرحلات.