إيران منفتحة على مفاوضات مع واشنطن.. لكن بشرط!

أعلنت إيران، "انفتاحها على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، شريطة ألا يتم ذلك تحت الضغط والتهديدات".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة"، رافضاً احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن "ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه إيران".



وأوضح عراقجي: "من ثوابت سياستنا أن لا نتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة تحت الضغط والتهديدات القصوى".



وأكد على أن "الطريق مفتوح للمفاوضات غير المباشرة والسياسيات والاتهامات التي تطلق كل يوم لن تجبرنا على بدء أي مفاوضات مباشرة"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تفوت أي فرصة لتحقيق المصالح الوطنية".