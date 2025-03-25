بالفيديو: قصف إسرائيلي على درعا السورية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
دعت حركة حماس في بيانٍ لها جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم للنفير أيام الجمعة والسبت والأحد، دفاعًا عن غزة والقدس والمسجد الأقصى. وطالبت باستخدام جميع وسائل الضغط لوقف القتل والحصار والتجويع، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
أفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" برصد انقطاع واسع لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يحتجون ضد سجن السياسي المعارض ، وعمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو ، اليوم الاثنين، بـ "إرهابيي الشوارع"، ووصف الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير بأنها عنيفة.