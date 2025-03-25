البيت الأبيض عن مشاركة الرسائل الهاتفية حول اليمن: لم تتضمن معلومات سرية!

اعلن البيت الأبيض، أن "مشاركة الرسائل الهاتفية حول اليمن لم تتضمن معلومات سرية".

وفي وقت سابق شدّد البيت الأبيض على أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما زال داعما لفريق الأمن القومي الأميركي على الرغم من ضم صحافي من طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية لمناقشة شن ضربات في اليمن".



واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان، انه "ما زال لدى ترامب ملء الثقة بفريقه للأمن القومي، لا سيما مستشار الأمن القومي مايك والتز".



وكان قد أكد البيت الأبيض أن رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” ضُمّ عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم عددا من كبار المسؤولين الأميركيين لمناقشة توجيه ضربات ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.



واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحافي جيفري غولدبرغ أنه تلقى مسبقا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأميركية في 15 آذار ضد الحوثيين، “يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ”.