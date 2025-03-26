الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!

2025-03-26 | 03:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!
تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!

في حادثة غير مسبوقة، هزت الأوساط السياسية الأميركية تسريبات كشفت عن خطأ جسيم داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تم تسريب خطط عسكرية سرية ضد الحوثيين في اليمن عن طريق الخطأ.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، فقد تمت مناقشة هذه الخطط عبر مجموعة مراسلة مشفرة على تطبيق سيغنال، أُطلق عليها اسم "مجموعة الحوثيين الصغيرة"، والتي ضمت مسؤولين بارزين في إدارة ترامب، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وبحسب التقرير، فقد تضمن التسريب معلومات بالغة الحساسية حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربات، بالإضافة إلى وجود خلافات داخل الإدارة حول تنفيذ العملية. اللافت أن هذه المعلومات تم تبادلها قبل ساعات فقط من تنفيذ الهجوم.

الحادثة أثارت موجة من الغضب في الأوساط السياسية، خاصة بين الديمقراطيين الذين وصفوا ما حدث بأنه "خرق غير مسبوق للأمن القومي"، مطالبين بتحقيق عاجل.

في المقابل، حاول البيت الأبيض التقليل من شأن الواقعة، زاعما أن المواد المتداولة لم تكن سرية، وأن تسريبها كان مجرد خطأ غير مقصود.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض عبر منصة إكس: "لم تتم مناقشة أي خطط حربية سرية، ولم يتم إرسال أي معلومات بالغة الحساسية ضمن هذه المجموعة".

لكن هذا النفي لم يهدئ الجدل، حيث أكد الصحفي جوفري جوتبرغ من "ذي أتلانتيك"، والذي تم ضمه عن طريق الخطأ إلى المحادثة، أن التسريبات تضمنت بالفعل تفاصيل عملياتية للهجوم العسكري.

في محاولة للحد من الأضرار السياسية، سارع ترامب إلى التقليل من خطورة التسريبات، مدافعا عن مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي كان المسؤول عن إضافة الصحفي إلى المجموعة السرية.

وقال ترامب في مقابلة مع "إن بي سي نيوز": "مايك والتز رجل طيب وقد تعلم الدرس... رغم أن الصحفي من "ذي أتلانتيك" تمت إضافته بالخطأ، إلا أن ذلك لم يؤثر على تنفيذ الضربات العسكرية في اليمن".

لكن تصريحات ترامب لم تُنهِ الجدل، حيث اعتبرها البعض محاولة للتغطية على فشل إداري وأمني داخل البيت الأبيض.
تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!

عربي و دولي

البيت الابيض

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع البريطاني: نأمل أن يؤدي الاتفاق في السعودية لسلام مستدام بأوكرانيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025