معارض وعيّنه الشرع.. من هو مفتي سوريا الجديد؟

وجاء تعيين الرفاعي ومجلس الإفتاء في ختام مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.

وقال الرئيس الشرع بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي " نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها".

وتابع "ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

فمن هو اسامة الرفاعي؟

الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي هو سوري وُلِد في دمشق عام 1944. اشتهر بمواقفه المؤيدة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.

تخرج من جامعة دمشق عام 1971 في قسم اللغة العربية.

تعلم العلوم الشرعية على يد والده وعدد من العلماء.

انتمي إلى "جماعة زيد" الصوفية.

دعم الثورة السورية منذ عام 2011.

هاجر إلى السعودية وتركيا بسبب تضييق النظام عليه.