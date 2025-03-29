اتصال هاتفي بين عباس وأردوغان للتهنئة بعيد الفطر

وهنأ الرئيس اردوغان الرئيس عباس والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر السعيد، متمنيا أن "يعيده المولى عزل وجل، وقد توقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتحققت آماله بالحرية والاستقلال".

وجدد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

من جانبه، تمنى الرئيس الفلسطيني للرئس أردوغان وللشعب التركي الشقيق، "المزيد من التقدم والازدهار"، مثمنا "المواقف التركية الداعمة لشعبنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، وحرص دولة فلسطين على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين" .