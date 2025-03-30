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عربي و دولي

السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

2025-03-30 | 01:51
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السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، طبقاً لبيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس.

إلى ذلك، أكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أعلن مساء السبت، تأليف حكومة جديدة، مؤكداً عزمه على "بناء دولة قوية ومستقرة"، إذ احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة.

فيما عين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية، كما تسلم مظهر عبد الرحمن الويس وزارة العدل، ومحمد أبو الخير شكري وزارة الأوقاف، ومحمد عبد الرحمن تركو وزارة التربية والتعليم، ومحمد البشير وزارة الطاقة، وهند قبوات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد يسر برنية وزارة المالية، ومحمد نضال الشعار وزارة الاقتصاد، ومصعب العلي وزارة الصحة، ومروان الحلبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

عربي و دولي

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