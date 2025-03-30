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عربي و دولي

لضم غرينلاند.. ترامب يلوّح باستخدام القوة!

2025-03-30 | 01:55
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لضم غرينلاند.. ترامب يلوّح باستخدام القوة!
لضم غرينلاند.. ترامب يلوّح باستخدام القوة!

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدم القوة لضم غرينلاند، وذلك لأول مرة منذ بدأ الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ورغبته في السيطرة عليها.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "أعتقد أنه من الممكن أن نتمكن من القيام بذلك دون استخدام القوة العسكرية. هذا هو سلام العالم، هذا هو الأمن الدولي".

لكن الرئيس الأميركي أضاف: "لا أستبعد أي شيء من الطاولة"، بما في ذلك القوة العسكرية.

وكان وزير الخارجية الدنماركي وجه توبيخا لإدارة ترامب، بسبب "الأسلوب" في انتقادها للدنمارك وغرينلاند، قائلا إن بلاده تستثمر بالفعل أكثر في الأمن في المنطقة القطبية الشمالية وتظل منفتحة على مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية لارس لوك راسموسن، في فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى الجزيرة الاستراتيجية.
 
 
 
لضم غرينلاند.. ترامب يلوّح باستخدام القوة!

عربي و دولي

دونالد ترامب

غرينلاند

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