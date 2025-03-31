حصيلة ضحايا زلزال ميانمار في ارتفاع مستمر.. كم بلغ عددهم؟

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون "إم ر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

وأدى الزلزال، الذي كان مركزه بالقرب من مدينة ماندالاي، إلى انهيار عشرات المباني وتضرر البنية التحتية الأخرى مثل مطار المدينة.

وقد تعثرت جهود الإغاثة بسبب الطرق والجسور المدمرة والاتصالات المتقطعة وتحديات العمل في بلد منخرط في حرب أهلية.

وفي تايلاند المجاورة، هز الزلزال معظم أنحاء البلاد وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل، العديد منهم في موقع بناء في بانكوك، حيث انهار مبنى شاهق غير مكتمل البناء.