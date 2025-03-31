الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

حصيلة ضحايا زلزال ميانمار في ارتفاع مستمر.. كم بلغ عددهم؟

2025-03-31 | 02:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حصيلة ضحايا زلزال ميانمار في ارتفاع مستمر.. كم بلغ عددهم؟
حصيلة ضحايا زلزال ميانمار في ارتفاع مستمر.. كم بلغ عددهم؟

أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار، الإثنين، أن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون "إم ر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

وأدى الزلزال، الذي كان مركزه بالقرب من مدينة ماندالاي، إلى انهيار عشرات المباني وتضرر البنية التحتية الأخرى مثل مطار المدينة.

وقد تعثرت جهود الإغاثة بسبب الطرق والجسور المدمرة والاتصالات المتقطعة وتحديات العمل في بلد منخرط في حرب أهلية.

وفي تايلاند المجاورة، هز الزلزال معظم أنحاء البلاد وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل، العديد منهم في موقع بناء في بانكوك، حيث انهار مبنى شاهق غير مكتمل البناء.

حصيلة ضحايا زلزال ميانمار في ارتفاع مستمر.. كم بلغ عددهم؟

عربي و دولي

ميانمار

زلزال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرع: سوريا يكتب لها تاريخ جديد
الرئيس السوري: رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة لأن التقسيم السياسي سيؤدي إلى تعطيل عملها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الشرع: سوريا يكتب لها تاريخ جديد
02:35

الشرع: سوريا يكتب لها تاريخ جديد

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أنّ "سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأنّ الطريق طويل وشاق وأن كل مقومات البناء نملكها على كل المستويات"، معلنا عن "تشكيل الحكومة السورية قبل يومين والابتعاد عن المحاصصة ".

02:35

الشرع: سوريا يكتب لها تاريخ جديد

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أنّ "سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأنّ الطريق طويل وشاق وأن كل مقومات البناء نملكها على كل المستويات"، معلنا عن "تشكيل الحكومة السورية قبل يومين والابتعاد عن المحاصصة ".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025