عاجل
مراسلة الجديد: تحليق للطيران الإستطلاعي على علو منخفض فوق قرى غربي بعلبك وطيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمحيط
مراسلة الجديد: تحليق للطيران الإستطلاعي على علو منخفض فوق قرى غربي بعلبك وطيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمحيط
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:42
غزا الكوكب… تعرف على ترند Ghibli!
10:54
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
09:57
تمرين "بوش آب" لجندي أميركي تحت انظار وزير الدفاع (فيديو)
07:03
بعد ثوان.. فشل وانفجر في اول رحلة له (فيديو)
06:22
صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا (فيديو)
عربي و دولي
جيروزليم بوست عن مصدر أمني: إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا فسيؤدي ذلك إلى تقويض حرية العمليات الإسرائيلية
2025-04-01 | 01:39
A-
A+
جيروزليم بوست عن مصدر أمني: إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا فسيؤدي ذلك إلى تقويض حرية العمليات الإسرائيلية
مقالات ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الشرع متشدد ويعمل على تقويض أمن إسرائيل وهو عدو وليس شريكا بالحوار
وول ستريت جورنال: مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران ستحاول إعادة إنشاء الجسر البري بين سوريا ولبنان
حماس: تهديدات ترامب تشجّع إسرائيل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
جيروزليم بوست عن مصدر أمني: إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا فسيؤدي ذلك إلى تقويض حرية العمليات الإسرائيلية
عربي و دولي
أمني:
إنشاء
قاعدة
تركية
سوريا
فسيؤدي
تقويض
العمليات
الإسرائيلية
العودة الى الأعلى
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يقوده الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع
نتنياهو يتراجع عن تسمية شارفيت لرئاسة الشاباك
اقرأ ايضا في عربي و دولي
02:59
الخارجية الأميركية عن قصف الضاحية: إسرائيل تدافع عن نفسها وندعم ردها
02:59
الخارجية الأميركية عن قصف الضاحية: إسرائيل تدافع عن نفسها وندعم ردها
02:43
رويترز عن متحدث بإسم الخارجية الأميركية: ندعم رد إسرائيل على القصف الصاروخي من لبنان
02:43
رويترز عن متحدث بإسم الخارجية الأميركية: ندعم رد إسرائيل على القصف الصاروخي من لبنان
02:35
رويترز عن مسؤولين أميركيين: لسنا متأكدين من مقتل قائد الصواريخ لدى الحوثيين بضربات أميركية على اليمن
02:35
رويترز عن مسؤولين أميركيين: لسنا متأكدين من مقتل قائد الصواريخ لدى الحوثيين بضربات أميركية على اليمن
يحدث الآن
كرة القدم
04:05
فيديو - ركلة من الحكم في صدر المدرب !!
محليات
04:05
مراسلة الجديد: تحليق للطيران الإستطلاعي على علو منخفض فوق قرى غربي بعلبك وطيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمحيط
كرة القدم
04:02
شاهدوا كيف سجل الفلسطيني عمر فرج خُماسية في السويد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:56
مهمة سعودية إلى مدار الفضاء القطبي (فيديو)
04:05
مراسلة الجديد: تحليق للطيران الإستطلاعي على علو منخفض فوق قرى غربي بعلبك وطيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمحيط
02:49
من هو المستهدف في العدوان على الضاحية؟
2025-01-10
سانا: لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد من الجمهورية الإيطالية يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاياني
2025-03-28
بث مباشر: تطورات الجبهة الجنوبية وتهديد الضاحية
2025-03-15
الدفاع المدني السوري: انفجار اللاذقية سببه صاروخ من مخلفات الحرب
بالفيديو
بالفيديو
14:41
وديع الشيخ :مني بحاجة لشهرة والباب يلي دقيته حاعتبره ضجة وما سمعتا ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
14:17
وديع الشيخ يرد: الباب اللي دقيته هاعتبره ضجة وما سمعتها ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
13:16
مقدمة النشرة المسائية 31-03-2025
07:21
الجديد في طرابلس.. إليكم أجواء العيد
07:19
أجواء العيد من صور .. مع مراسلة الجديد
2025-03-30
لبنان ورحلة البحث عن النفط
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:25
خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!
محليات
10:25
خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!
محليات
08:29
في الهرمل.. قتل زوج وابن شقيقته
محليات
08:29
في الهرمل.. قتل زوج وابن شقيقته
منوعات
10:54
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
منوعات
10:54
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
محليات
16:13
"تأجيل الدفعات".. بالصورة: قرار للقرض الحسن!
محليات
16:13
"تأجيل الدفعات".. بالصورة: قرار للقرض الحسن!
محليات
09:09
أتمّا سرقاتهما.. وكتبا: "داعش"!
محليات
09:09
أتمّا سرقاتهما.. وكتبا: "داعش"!
عربي و دولي
14:41
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. ترامب يتوّعد!
عربي و دولي
14:41
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. ترامب يتوّعد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025