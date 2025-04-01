هجوم غير مسبوق على إيران قريبًا.. تقرير إسرائيلي خطير!

وأفادت القناة بأن الهجوم المحتمل قد يكون بتنفيذ مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو من قبل أحدهما. كما أشار التقرير إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التدريبات المكثفة لسلاح الجو الإسرائيلي، تعد مؤشرات جدية على استعدادات لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، فإن رد إيران المحتمل قد يشمل إطلاق آلاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الانتحارية، بما في ذلك طائرات "شاهد" المتطورة، مع استهداف البنية التحتية العسكرية والمناطق المدنية في إسرائيل.