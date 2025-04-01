هجوم غير مسبوق على إيران قريبًا.. تقرير إسرائيلي خطير!
أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن "هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية قد يحدث قريبًا إذا لم تحدث تطورات خاصة"، مشيرةً إلى أن الهجوم قد يكون "قريبًا جدًا". وأوضح التقرير أن إيران ستتلقى "ضربة قاسية لم يسبق أن تعرضت لها أي دولة مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية"، وأن المشروع النووي الإيراني سيُستهدف بشكل قاتل، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني الذي قد يتعرض لعملية قاسية قد تصل إلى تغيير النظام في إيران.
وأفادت القناة بأن الهجوم المحتمل قد يكون بتنفيذ مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو من قبل أحدهما. كما أشار التقرير إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التدريبات المكثفة لسلاح الجو الإسرائيلي، تعد مؤشرات جدية على استعدادات لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
ووفقًا للتقرير، فإن رد إيران المحتمل قد يشمل إطلاق آلاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الانتحارية، بما في ذلك طائرات "شاهد" المتطورة، مع استهداف البنية التحتية العسكرية والمناطق المدنية في إسرائيل.